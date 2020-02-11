شكرا لقرائتكم خبر عن 4 عروض مسرحية وورشة للمسرح الحركي بأيام القاهرة للمونودراما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خمسة فعاليات مسرحية ضمن برنامج اليوم الثلاثاء 11 فبراير والرابع لمهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما في نسخته الثالثة برئاسة الدكتور أسامة رؤوف، .والذي يعقد في الفترة من 8 وحتى غدا الأربعاء الحالي على مسارح الهناجر وسينما الهناجر وقاعة صلاح جاهين بمشاركة 16 عرض مسرحي و 15 دولة

حيث تقام ورشة للمسرح الحركي من العاشرة صباحا للواحدة ظهرا بمسرح الهناجر، للفرنسي فرانسوا كيليكا ومن كوت دي فوار لوندري آمون، و في الرابعة والنصف عصرا بقاعة صلاح جاهين يقدم عرض سلطنة عمان " ورد " ، يعقبه في الخامسة والنصف عرض " فقدان" لدولة جنوب السودان، وعلى مسرح الهناجر يقدم العرض الألماني " شًعر "، في تمام السادسة مساء، ويقدم العرض المصري " رسائل " في الثامنة على مسرح الهناجر



العرض المصري

يذكر أن مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما في دورته الثالثة يقام تحت رعاية وزيرة الثقافة د. إيناس عبد الدايم، واختير الفنان القدير صلاح السعدني شخصية المهرجان، وتحل روسيا ضيف شرف، ويشارك به 16 عرضا مسرحيا و15 دولة وتعقد ورشة موازية للفرنسي فرانسوا كيليكا ومن كوت دي فوار لوندري آمون، إضافة لمسابقة للكتابة المسرحية ويكرم المهرجان في حفل الختام رائد السيكودراما الفنان القدير محيي اسماعيل.