شكرا لقرائتكم خبر عن 3 شخصيات لامرأة واحدة.. حوار جلسة تصوير مختلفة ليسرا اللوزى مع مجلة " فوج " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرت الفنانة يسرا اللوزى، حوار مع مجلة فوج العالمية بنسختها العربية لعدد شهر فبراير، حيث وصفت حياتها حاليا بأنها "ثلاث شخصيات فى امرأة واحدة"، لافتة أنها تستعد لتصوير مسلسلين جديدين وفيلم في نفس الوقت.





وقالت خلال حوارها مع المجلة :"تفرض الشهرة على الفنان مسؤوليات وتوقعات عالية"، وتضيف: "هذا هو أصعب ما يواجهه الفنان في حياته".





وتقول يسرا خلال الحوار :" انها ورثت عن والدها التوتر الدائم وعن والدتها الفوضى المنظمة، ومنهما سوياً تشبّعت حب الفن واحترام الآخر ومساعدته، كما أنّها أحبّت كثيراً رقص «الباليه»، فهذا الفن أثّرعليها بشكل كبير وبلور شخصيتها منذ الطفولة.

وكشفت يسرا أنها تتمني حذف حسابها بموقع "أنستجرام" ، لما يسبب لها من ضغط نفسي ومسؤولية تجاه الجمهور، فكونها امرأة عفوية في جميع تصرفاتها، تخاف أن تُقدِمَ على خطوة تكون فيها مضطرة إلى الشرح والتبرير، ناهيك عن ما تسبّبه هذه المنصات من اكتئاب وحزن للأشخاص الذين يعتقدون أنّ حياة الآخرين أجمل من حياتهم ويقومون بالمقارنة بينهم وبين أي شخص ينشر صوراً جميلة ويعيش حياة لا تشوبها شائبة، قائلة :" فهل يعقل أن نصبح سجناء لصور غير حقيقية توصلنا إلى الهاوية في بعض الأحيان". Advertisements

وتعترف يسرا أن المرأة العربية قوية وأثبتت نفسها في كثير من المجالات ولكنها تتحمل فوق طاقتها بسبب الضغوط الاجتماعية، تنصحها أن تحافظ على حياتها المهنية والأسرية وعلى صحتها، لتتمكن من الاستمرار ولعب كافة أدوارها بشكل قوي وفعّال.