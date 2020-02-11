شكرا لقرائتكم خبر عن فرحه باللى تقدر عليه.. تامر حسنى يتضامن مع حملة إسعاد المحتاجين بصورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن النجم تامر حسني تضامنه مع فكرة ابنة الفنان صلاح عبد الله " دنيا" في إسعاد المحتاجين، حيث نشر صورة له مع رجل بالشارع، عبر حسابه بموقع "انستجرام"، قائلا :"تضامناً مع فكرة دنيا صلاح عبد الله اختار حد متعرفوش من أهالينا المحتاجين وأنزل شوف طلباته وفرحه باللي تقدر عليه واتصور معاه وهو مبتسم".





وتابع :"احسنتي يا دنيا ربنا يكرمك و أنا من دلوقتي بتبنى الحملة دي ونفسي كلنا نعمل كدا وتبقى عادة نواظب عليها دايماً ربنا يكرمكوا كلكوا يا أهل الخير".

Advertisements



تامر حسني

وفي سياق آخر، يواصل النجم تامر حسنى تصوير أحداث فيلمه السينمائي الجديد "مش أنا" فى الأراضى السعودية ويستغرق التصوير هناك حوالى أسبوع، وتجمع المشاهد بين تامر حسنى وماجد الكدوانى وحلا شيحة، حيث يُعد "مش أنا" أول فيلم سينمائى مصرى يتم تصوير أحداثه بين مصر والسعودية، ويبدو أن العمل تحتوى بعض خطوطه السينمائية على أحداث بالسعودية، خاصة أن النجم السعودى فايزالمالكى يشارك فى أحداثه بظهور خاص مع النجم تامر حسنى.

ويُعرض للنجم تامر حسنى حاليا فيلم "الفلوس"، والذى حقق إيرادات مرتفعة للغاية بمصر ودول الخليج فى ظل موسم سينمائى ضعيف وهو الكريسماس، حيث انطلق الفيلم فى دور العرض المصرية والعربية يوم 25 من ديسمبر الماضى، وهو قصة تامر حسنى، وسيناريو وحوار محمد عبد المعطى، إخراج سعيد الماروق، ويشارك في بطولته إلى جانب تامر حسنى كل من زينة، خالد الصاوى، محمد سلام، عائشة بن أحمد، بالإضافة إلى عدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف، مثل أحمد السقا ومى عز الدين.

تدور أحداث فيلم "الفلوس" حول سيف، وهو نصّاب محترف، تستعين به الفتاة الجميلة الثرية زينة، ليساعدها في استعادة أموالها من نصّاب آخر، لتبدأ سلسلة لا منتهية من الخدع والألاعيب التي تختلط فيها مفاهيم الحب والصداقة والحياة.