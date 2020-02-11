إليسا ترفض منح الثقة للحكومة اللبنانية: "ما تركتوا لنا شيء بها البلد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

هاجمت الفنانة اللبنانية إليسا الحكومة اللبنانية الجديدة، برئاسة حسان دياب، بالتزامن مع جلسة البرلمان لمناقشة منح الثقة لها، والاشتباكات العنيفة التي تدور حاليا خارج المبنى بين المحتجين وقوات الأمن.

وقالت في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع تويتر: "من وين بدكن نعطي ثقة ونحنا ما شفنا منكن إجراء واحد يساعد الناس بالأزمة؟ من وين بدكن ثقة وإنتوا عم تثبتولنا كل يوم إنو مش ناويين تنهزوا من محلاتكن، وإنو السلطة هيي هدفكن الأول؟ من وين بدكن ثقة وما تركتولنا شي بهالبلد؟".

وفي يناير الماضي تم إعلان تشكيل حكومة لبنانية جديدة من 20 وزيرا، خلفا لحكومة سعد الحريري، التي سبق أن استقالت في أكتوبر الماضي.

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وجاء تشكيل حكومة رئيس الوزراء حسان دياب بعد 33 يوما من تكليفه. ولم تتضمّن حكومة دياب وجوها من الحكومة السابقة.

وأعرب محتجون عن رفضهم للحكومة الجديدة ووصفوها بـ"المستفزة" وأنها تشكلت من وزراء تابعين للسلطة السياسية. وتدور حاليا اشتباكات عنيفة بين الأمن والمحتجين خارج البرلمان اللبناني.

واستخدمت قوات الأمن اللبنانية الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه لتفريق المتظاهرين. ويشهد لبنان منذ 17 أكتوبر الماضي مظاهرات غير مسبوقة ضد الطبقة السياسية التي يتهمها اللبنانيون بالفشل في إدارة الأزمات السياسية والاقتصادية المتلاحقة.