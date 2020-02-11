فيديو| محمد رمضان: "أول يوم في جدة قضيته واقف"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
مازح الفنان محمد رمضان جمهوره، خلال زيارته لمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، ونشر مقطع فيديو، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".
وظهر "رمضان" في الفيديو وسط محبيه ومعجبيه، الذي التقط معهم صورا تذكارية، وعلق: "الرهان إن تعدي دقيقة من غير تصوير، والنتيجة أول يوم في جدة قضيته واقف".
ويستكمل "رمضان" حاليا تصوير مسلسله الجديد "البرنس"، المقرر عرضه في رمضان 2020، من تأليف وإخراج محمد سامي، وبطولة نور، روجينا، عبدالعزيز مخيون.
يذكر أن الفنان محمد رمضان طرح مؤخرًا كليب أغنيته "رايحين نسهر"، عبر قناته الخاصة بموقع "يوتيوب"، كما يستعد لطرح أغنية "ستينج" خلال الفترة المقبلة.
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