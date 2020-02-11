أنغام تحتفل بعيد ميلاد زوجها.. صورة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
احتفلت المطربة أنغام بعيد ميلاد زوجها الموزع أحمد إبراهيم الـ37، مساء أمس الاثنين.
ونشرت أنغام صورة تجمعها بزوجها، عبر خاصية "الاستوري"، على حسابها الرسمي بموقع إنستجرام.
يذكر أن أحمد إبراهيم كان قد أعلن زواجه من الفنانة أنغام، في شهر فبراير من العام الماضي، وهو نفس الشهر الذي أطلقت فيه أنغام ألبومها الأخير "حالة خاصة جدًا"، الذي تعاونا فيه معا.
وتستعد المطربة أنغام لإحياء حفلا غنائيا، يوم 20 فبراير الجاري، ضمن فعاليات مهرجان فبراير الكويت.
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