"جارة القمر" يجمع ياسمين رئيس وهادي الباجوري للمرة الرابعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تتعاون الفنانة ياسمين رئيس مع المخرج هادي الباجوري للمرة الرابعة في فيلم "جارة القمر"، الذي بدأت تصويره منذ أيام قليلة، وذلك بعد النجاح الذي حققته في أحدث أفلامها "لص بغداد" بشخصية مهووسة التاريخ سلمى سليمان، والذي يُعرض حاليًا في دور العرض.

وكانت ياسمين تعاونت مع المخرج هادي الباجوري سابقا في عدة أعمال، بدأتها بمسلسل "عرض خاص"، والذي لاقى نجاحًا جماهيريًا كبيرا، ثم فيلم "واحد صحيح"، لتشارك في أول بطولة مشتركة لها، ثم بطولة فيلم "هيبتا المحاضرة الأخيرة"، والمصنّف كأعلى فيلم رومانسي تحقيقًا للإيرادات في شباك التذاكر المصرية.

فيلم "جارة القمر" بطولة ياسمين رئيس وإخراج هادي الباجوري وتأليف محمود زهران ويحكي عن قصة حب تجمع بين ليلى وشادي ولكن يحدث ما هو غير متوقع.