نيللي كريم في ندوة تكريمها بمهرجان أسوان: “قالوا عني نسخة مشوهة ومسلسل رمضان كوميدي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ضياء مصطفى:

تصوير- علاء أحمد:

تحدثت الفنانة نيللي كريم في ندوة تكريمها في مهرجان أسوان لسينما المرأة، المقامة اليوم الثلاثاء، عن مشوارها الفني وطموحاتها وجديدها.

وقالت نيللي: "حب عمري الأول والأخير الباليه.. ماكنش في دماغي التمثيل وكنت عملت فوازير ومش في دماغي التمثيل نهائي.. وقالوا عني نسخة مشوهة من نيللي وشريهان.. فوجئت إنهم بيكلموني في مسلسل وجه القمر، قلت أكيد بيهزروا.. وأول ما إتأكدت مضيت العقد على طول“.

وعن تقديم الكوميديا، قالت: “في سحر العيون ماكنتش عارفة لسه كنت بقول الكوميديا بجد، في غبي منه فيه اتعلمت شوية، وأضافت ضاحكة: “أنا اللي كتبت الأغنية لا تقولي آه“.

وعن يوسف شاهين والتعاون معه، تابعت: “في زمن الممثل بيشتغل ١٤ ساعة والمنتج فلوسه بتحرقه وعاوز يخلص.. مع الأستاذ يوسف عشان نصور 4 دقايق.. قعدنا شهرين بروفات.. وأسبوع تصوير للمشهد“.

ولفتت إلى أنها لا تخاف من كونها مع ١٥ ممثلا، ويكونوا أحسن منها بالعكس لأن هذا يساعدها، متابعة: “عمري ما حسبتها بالمشاهد، وعشان كده بعمل بطولات جماعية كتير“.

وعن النقلة بعد مسلسل ذات، قالت: “أنا بحب أتفرج على ذات.. واختلف بالنسبة لي بعده اهتمامي بالمخرج، لأنه هيهتم التفاصيل ويختار السيناريو الجيد.

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وأوضحت أن الجمهور أصبح ناقدا قويا، لمتابعته للأعمال الأجنبية، مضيفة: “أعمالي مش نكدية لكن شخصيات عميقة مش سطحية، وأنا بحب التغيير“.

وقالت: “تعبت نفسيا من تصوير سقوط حر لكنه مسلسل مهم، لساني وقف فعلا بسبب التقمص.. وست جارتي قالتلي بتعملي كل ده ليه يا ضنايا.. وبضحك مع الكوميكس اللي بتتعمل“.

وأوضحت أنها لا تقول محتاجة للتعاون مع الكاتب أو المخرج أو تفرض فريق عمل، بل تقرأ ما يعرض عليها وتختار، وتترك لكل شخص دوره.

وأشارت إلى أنها لا تأخذ الشخصية للمنزل، وتنفصل عنها بمجرد الخروج من الاستديو.

وعن صحتها، قالت إنها كانت مريضة بشدة، ولكن الحمد لله بصحة جيدة الآن.

وعن استمرار تعاونها مع العدل جروب، قالت: "لماذا أغير الشركة وأنا سعيدة بالتعاون معهم“.

وأضافت: “مش بفكر الفيلم مهرجانات ولا تجاري، أنا بعمل الدور اللي يعجبني، وأنا لا أخطط“.

ولفتت إلى أنها مقتنعة بقصة خفوت النجومية، مضيفة: “ومش هفضل طول عمري نجمة.. وأجيال جديدة بتطلع، ولازم نتعامل مع ده برحابة، وحابة أروح للإخراج وأجرب فيه“.