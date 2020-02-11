استعدادا لفيلمها الجديد.. غادة عبدالرازق تتعلم رقص الباليه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: تستعد النجمة غادة عبدالرازق، لتجسيد شخصية راقصة باليه تدعى "روز"، ضمن أحداث فيلمها الجديد "حفلة 9". ونشرت "غادة" عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، مجموعة صور لها في تمارين الباليه، وعلقت: "شكرا لمي وياسمين اللي بيحاولوا يغلموني رقص الباليه". فيلم "حفلة 9" بطولة غادة عبدالرازق، أحمد وفيق، طارق لطفي، كمال أبو رية، نهال عنبر، طارق صبري، ومن إخراج عبدالمنعم ربيع.

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