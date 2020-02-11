أمل بوشوشة تروج لـ"أسطورة العشق في العلا"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
روجت الفنانة الجزائرية أمل بوشوشة، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، لمسرحيتها الجديدة التي تقدمها بالمملكة العربية السعودية "أسطورة العشق في العلا- جميل بثينة".
ونشرت "بوشوشة" صورة للشخصية التي تقدمها في المسرحية بملابس بدوية، وعلقت: "من أعماق الأدب العربي إلى رحاب واحة العجائب، تطل المسرحية الغنائية (أسطورة العشق في العلا)، لتحاكي ماضي العلا ومستقبلها".
وتابعت: "المسرحية مستوحاة من قصة الشاعر جميل بن معمر، الذي نظم أروع القصائد في محبوبته بثينة بنت حيان، فانتهت كواحدة من أجمل قصص الحب في التراث الإنساني".
المسرحية تعرض على مسرح مرايا، ضمن فعاليات مهرجان شتاء طنطورة في محافظة العلا بالسعودية، أيام 13 و14 و15 فبراير، وهي من بطولة الفنان السوري سامر إسماعيل.
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