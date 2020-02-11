مجدي كامل في كواليس "البيت الكبير 3"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نشر الفنان مجدي كامل، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة من كواليس مسلسله الجديد "البيت الكبير 3".

وعلق: "البيت الكبير 3، يارب توفيقك"، فيما حازت الصورة على إعجاب جمهوره ومتابعيه.

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وكان الجزء الثالث من مسلسل "البيت الكبير"، قد تأجل تصويره عدة مرات، كما اعتذر عدد من نجوم الاجزاء الأولى من استكمال التصوير.

مسلسل "البيت الكبير 3" بطولة مجدي كامل، سوسن بدر، لوسي، داليا مصطفى، جيهان قمري، ومن إخراج محمد النقلي.