تراند اليوم : فنان سعودي يفجر ضجة بعد ظهوره داخل كنيسة



أثار الفنان الأوبرالي السعودي، محمد خيران الزهراني، ضجة على وسائل التواصل الاجتماعي، بعد ظهوره داخل إحدى الكنائس، حيث كان يشارك الغناء مع فرقة إيطالية أثناء إحيائها حفلاً في إحدى كنائس مدينة روما.

والزهراني، وهو واحد من سعوديين قلائل من الجنسين، احترفوا الغناء الأوبرالي الكلاسيكي المعروف.

وشارك مقطع فيديو لأول حفل للفرقة الإيطالية التي تحمل اسم ”Coro Polifonicomusica“.

وحضر الحفل عدد من ممثلي الجيش الإيطالي والسياسيين، والفنان فرانشيسكو سارتوري.

وعلى الرغم من الإشادة الواسعة بموهبة الزهراني، إلا أن هناك من لم يرق له غناؤه داخل كنيسة، باعتبار أن ذلك يتنافى مع كونه مسلمًا، بحسب رأيهم.

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والزهراني يبلغ الـ24 من عمره، وتمكن من تحقيق النجاح في الفن الأوبرالي على الرغم من عدم موافقة بعض أفراد اسرته على احترافه إياه.

وقدم الزهراني أول عربي وسعودي ينضم للجوقة، والذي أصبح مغني سولو في الفرقة، العام المنصرم عروضًا في جدة والرياض وأخرى في مصر.

بكل فخر حاب اشاركم فرحتي بكوني اول سعودي يكون عضو ومغني سولو ضمن كواير Coro Polifonico musica في روما ايطاليا .. وايضا الايوم الاحد 9/2/2020 اول حفل رسمي لي في الفرقه وبحضور وفد من الجيش الايطالي والسياسين و المغني Francesco sartori pic.twitter.com/I4g1I2agJf — MOHAMMED ‏ (@m_khayran) February 9, 2020

— MOHAMMED ‏ (@m_khayran)