فن ومشاهير

تراند اليوم : فنان سعودي يفجر ضجة بعد ظهوره داخل كنيسة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements


أثار الفنان الأوبرالي السعودي، محمد خيران الزهراني، ضجة على وسائل  التواصل الاجتماعي، بعد ظهوره داخل إحدى الكنائس، حيث كان يشارك الغناء مع فرقة إيطالية أثناء إحيائها حفلاً في إحدى كنائس مدينة روما.

والزهراني، وهو واحد من سعوديين قلائل من الجنسين، احترفوا الغناء الأوبرالي الكلاسيكي المعروف.

وشارك مقطع فيديو لأول حفل للفرقة الإيطالية التي تحمل اسم ”Coro Polifonicomusica“.

وحضر الحفل عدد من ممثلي الجيش الإيطالي والسياسيين، والفنان فرانشيسكو سارتوري.

وعلى الرغم من الإشادة الواسعة بموهبة الزهراني، إلا أن هناك من لم يرق له غناؤه داخل كنيسة، باعتبار أن ذلك يتنافى مع كونه مسلمًا، بحسب رأيهم.

Advertisements

والزهراني يبلغ الـ24 من عمره، وتمكن من تحقيق النجاح في الفن الأوبرالي على الرغم من عدم موافقة بعض أفراد اسرته على احترافه إياه.

وقدم الزهراني أول عربي وسعودي ينضم للجوقة، والذي أصبح مغني سولو في الفرقة، العام المنصرم عروضًا في جدة والرياض وأخرى في مصر.

 

— MOHAMMED ‏ (@m_khayran)
Advertisements

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا