تراند اليوم : فنانة شهيرة زوجة لاعب مغربي تنشر صور في وضعيات غير أخلاقية



أثارت فنانة شهيرة، وهي أيضًا زوجة لاعب منتخب عربي، ضجة كبيرة بعد نشر صور لها مع زوجها وهي تؤدي تمارين رياضية تساعدها في تسهيل عملية ولادتها بشكل طبيعي.

وظهرت الممثلة الإسبانية الشهيرة من أصول ليبية هبة أبوك، زوجة اللاعب الدولي المغربي أشرف حكيمي لاعب نادي بوروسيا دورتموند في الدوري الألماني ، في مقاطع فيديو وصور وصفها النشطاء المغاربة بالمثيرة والغير أخلاقية، وذلك عبر خاصية "استوري" على حسابها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وفيما ظهرت الزوجة في أوضاع وهي جالسة ونائمة بشكل مثير، كان زوجها يقوم بمساعدتها برفع قدميها ومساندتها، في الوقت الذي ظهرت فيه عارية البطن- وهي منتفخة بسبب حملها- وملابس رياضية شبه عارية.

واعتبر النشطاء أن ما فعله اللاعب وزوجته لا يليق به خاصة أنه مسلم وينتمي لأسرة مسلمة ومجتمع شرقي.

الجدير ذكره أنه سبق لزوجة لاعب دورتموند، الإسبانية من أصول ليبية، أن قامت بسحب صورة نشرتها مؤخرا على، ظهرت فيها كاشفة عند جسدها وبطنها الذي بان عليه الانتفاخ بفعل الحمل، وذلك بعد الكم الهائل من التعليقات السلبية التي حملت بعضها الشتائم والسباب.

وكان حكيمي قد أعلن في أكتوبر الماضي، عبر تدوينة عبر حسابه الرسمي على انستغرام، أنه ينتظر مولودا من حبيبته هبة ، البالغة من العمر 33 سنة، والتي تكبره ب12 عاما.

أشرف حكيمي موح، هو لاعب كرة قدم مغربي يلعب مع نادي بوروسيا دورتموند في الدوري الألماني الدرجة الأولى بنظام الإعارة من ريال مدريد، كما يلعب مع منتخب المغرب لكرة القدم. يلعب غالباً في مركز الظهير الأيمن، ويمكنه اللعب في مركز الظهير الأيسر وقلب الدفاع أيضًا.







