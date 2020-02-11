شاهد: الفنانة السورية نسرين طافش تشعل مواقع التواصل بوصلة رقص مثيرة على يد مدربها

ظهرت الفنانة السورية نسرين طافش ، في فيديو جديد تقوم فيه بأداء وصلة رقص “السالسا” مع أحد المدربين .

ونشرت السورية نسرين طافش على حسابها الرسمي على موقع “انستجرام”، أمس الأحد، فيديو وهي ترقص على نغمات “السالسا” في منزلها وعلقت على الرقصة قائلة: “صباح الجمال و الطاقة العالية.. أول درس سالسا في مصر مع أشطر مدرب خالد تيجانا”.

جدير بالذكر أن الفنانة نسرين طافش قد شاركت الفنان أحمد صلاح حسنى في مسلسل “ختم النمر” ، وهو أحدث أعمالها الدرامية .