ظهرت الفنانة السورية نسرين طافش ، في فيديو جديد تقوم فيه بأداء وصلة رقص “السالسا” مع أحد المدربين .
ونشرت السورية نسرين طافش على حسابها الرسمي على موقع “انستجرام”، أمس الأحد، فيديو وهي ترقص على نغمات “السالسا” في منزلها وعلقت على الرقصة قائلة: “صباح الجمال و الطاقة العالية.. أول درس سالسا في مصر مع أشطر مدرب خالد تيجانا”.
جدير بالذكر أن الفنانة نسرين طافش قد شاركت الفنان أحمد صلاح حسنى في مسلسل “ختم النمر” ، وهو أحدث أعمالها الدرامية .
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد: الفنانة السورية نسرين طافش تشعل مواقع التواصل بوصلة رقص مثيرة على يد مدربها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.