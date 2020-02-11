في يومها الثاني، تتصدر الأغنية الجديدة للفنان رامي جمال "سقف" المركز الاول في صدارة المشاهدات، وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".
كما سجلت الأغنية أكثر من 2 مليون مشاهدة ، "سقف" من كلمات:مصطفى حسن،ألحان:بلال سرور، توزيع:توما،
شارك في الكليب عدد من نجوم الفن ومنهم"أحمد السقا، كريم فهمي، هشام ماجد، مي عمر، هشام عباس، محمد أسامة الشهير بـ"أوس أوس"، عمرو يوسف ، أحمد السعدني"، بالإضافة إلى نجوم الرياضة "رمضان صبحي، شيكابالا".
كانت هذه تفاصيل خبر لليوم الثاني على التوالي..رامي جمال يتصدر يوتيوب بأغنيته الجديدة "سقف" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.