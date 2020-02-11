لليوم الثاني على التوالي..رامي جمال يتصدر يوتيوب بأغنيته الجديدة "سقف"

في يومها الثاني، تتصدر الأغنية الجديدة للفنان رامي جمال "سقف" المركز الاول في صدارة المشاهدات، وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

كما سجلت الأغنية أكثر من 2 مليون مشاهدة ، "سقف" من كلمات:مصطفى حسن،ألحان:بلال سرور، توزيع:توما،

شارك في الكليب عدد من نجوم الفن ومنهم