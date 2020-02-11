بعد 17عام.. بهاء سلطان وتامر حسني من جديد في عيد الحب

يجتمع الفنان بهاء سلطان والفنان تامر حسني على مسرح واحد في حفل غنائي على أرض إستاد القاهرة، وذلك ضمن احتفالات عيد الحب.
ومن المقرر أن يقام الحفل يوم الجمعة الموافق 14 فبراير، بمشاركة لبنانية من الفنانة نانسيعجرم والفنان وائل جسار.
وكان آخر لقاء غنائي بين تامر وبهاء من خلال الأغنية الشهيرة "قوم اقف" التي طرحت عام 2003، وسجلت نجاح جماهيري كبير آنذاك.
كما يعود بهاء لجمهوره من خلال حفل غنائي آخر في ساقية الصاوي، وذلك يوم الجمعة الموافق 6 مارس، وذلك بعد توقفه لأكثر من 7 سنوات عن إصدار أي ألبومات غنائية أو حفلات جماهيرية، وكانت آخر أعماله الغنائية تتر مسلسل "ولد الغلابة" للفنان أحمد السقا، الذي عرض في رمضان من العام الماضي.
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