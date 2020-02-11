انوار الرشيدي : هناك طرق معينة لعناية الفنانات ببشرتهن

أكدت خبيرة التجميل انوار الرشيدي أن الفنانات في مصر والوطن العربي يتعرضن لعدة مشاكل نحو بشرتهن بسبب التصوير المتلاحق في كثير من المشاهد التي يتم تصويرها ليلا ونهارا. كثير من المشاهد التي يتم تصويرها ليلا ونهارا. ويرجع ذلك الي كثرة الماكياج التي تحتاجه الفنانة قبل تصوير المشاهد حتي يظهر بشكل مناسب مع الإضاءة والحفاظ علي بشرتهن يحتاج إلي كثرة النوم واستخدام مرطبات طبيعية تحمي بشرتهن من الوقوع في مشاكل. تحتاجه الفنانة قبل تصوير المشاهد حتي يظهر بشكل مناسب مع الإضاءة والحفاظ علي بشرتهن يحتاج إلي كثرة النوم واستخدام مرطبات طبيعية تحمي بشرتهن من الوقوع في مشاكل.

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