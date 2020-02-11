أريج التركي: أطمح للوصول إلى العالمية بعد تكريمي في " egy fashion"

أعربت خبيرة التجميل أريج التركي عن سعادتها بعد حصولها على جائزة التميز في مهرجان "egy fashion " في دورته الجديدة في بلدها التاني لما نالته من شهرة في عالم التجميل في الوطن العربي. في عالم التجميل في الوطن العربي. أضافت : "فخر كبير حصولي على هذه الجائزة من رئيس المهرجان أحمد العزبي الذي حقق شهرة كبيرة في عالم المهرجانات حيث إن مهرجانه يضم الخبرات والكفاءات في عالم التجميل والموضة فهذا التكريم بمثابة حافز كبير لي على مواصلة الكفاح في هذه المهنة والوصول إلى العالمية كما أطمح في وقت قريب". حقق شهرة كبيرة في عالم المهرجانات حيث إن مهرجانه يضم الخبرات والكفاءات في عالم التجميل والموضة فهذا التكريم بمثابة حافز كبير لي على مواصلة الكفاح في هذه المهنة والوصول إلى العالمية كما أطمح في وقت قريب".

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