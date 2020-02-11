نشرت الإعلامية بوسى شلبي، صورة "سيلفى" برفقة كل من الفنانة بشرى والفنانة جومانا مراد خلال تواجدهما في مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصوروالفيديوهات الشهير "إنستجرام".
ويعد هذا الظهور الأول للفنانة بشرى بعد شفائها من الوعكة الصحية التي تعرضت لها مؤخرًا ما جعلها تقضي عدة أيام فىالمستشفى لتلقي العلاج كونها مريضة حساسية موسمية من حوالى أسبوع، بينما تلقت باقى العلاج فى المنزل.
والجدير بالذكر أنه أنطلق مساء أمس، الاثنين، مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة في دورته الرابعة، والتي من المقرر أن تستمر فعالياته حتى 15 فبراير الجاري.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد شفائها من الوعكة الصحية.. أول ظهور لبشرى في مهرجان أسوان الدولي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.