فن ومشاهير

بعد شفائها من الوعكة الصحية.. أول ظهور لبشرى في مهرجان أسوان الدولي

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

 

 

نشرت الإعلامية بوسى شلبي، صورة "سيلفى" برفقة كل من الفنانة بشرى والفنانة جومانا مراد خلال تواجدهما في مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور

والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

 

Advertisements

ويعد هذا الظهور الأول للفنانة بشرى بعد شفائها من الوعكة الصحية التي تعرضت لها مؤخرًا ما جعلها تقضي عدة أيام فى

المستشفى لتلقي العلاج كونها مريضة حساسية موسمية من حوالى أسبوع، بينما تلقت باقى العلاج فى المنزل.

والجدير بالذكر أنه أنطلق مساء أمس، الاثنين، مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة في دورته الرابعة، والتي من المقرر أن تستمر فعالياته حتى 15 فبراير الجاري.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بعد شفائها من الوعكة الصحية.. أول ظهور لبشرى في مهرجان أسوان الدولي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا