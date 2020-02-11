بعد شفائها من الوعكة الصحية.. أول ظهور لبشرى في مهرجان أسوان الدولي

نشرت الإعلامية بوسى شلبي، صورة "سيلفى" برفقة كل من الفنانة بشرى والفنانة جومانا مراد خلال تواجدهما في مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور

والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

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ويعد هذا الظهور الأول للفنانة بشرى بعد شفائها من الوعكة الصحية التي تعرضت لها مؤخرًا ما جعلها تقضي عدة أيام فى

المستشفى لتلقي العلاج كونها مريضة حساسية موسمية من حوالى أسبوع، بينما تلقت باقى العلاج فى المنزل.

والجدير بالذكر أنه أنطلق مساء أمس، الاثنين، مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة في دورته الرابعة، والتي من المقرر أن تستمر فعالياته حتى 15 فبراير الجاري.