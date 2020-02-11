الليلة.. عرض "المتفائل" على مسرح بيرم التونسي

يقام في الثامنة مساءً عرض "المتفائل" على مسرح بيرم التونسي بالإسكندرية، وذلك يوميًا، ماعدا الأربعاء، ومن المقرر أن تتراوح أسعار التذاكر بين ٥٠، ٧٥، ١٠٠ جنيه.

العرض بطولة سامح حسين، يوسف إسماعيل، سوسن ربيع، عزت زين، حنان عادل، آيات مجدي، تامر الكاشف، زكريا معروف، طارق راغب، أحمد سمير عامر، المطرب مصطفى سامي ومجموعة من

شباب المسرح القومى، موسيقى وألحان هشام جبر، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمي، إضاءة أبو بكر الشريف، مكياج إسلام عباس، استعراضات ضياء شفيق، أشعار طارق على، عن رواية كانديد للكاتب فولتير، إعداد وإخراج إسلام إمام.