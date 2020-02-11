شاهد.. أندرو ماكينزي يكشف كواليس العنكبوت

نشر مصمم المعارك أندرو ماكينزي، صورة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

ظهر أندرو من خلالها مع النجم أحمد السقا في كواليس تصوير فيلم العنكبوت، والمقرر طرحه قريبًا بجميع دور العرض.

وفيلم العنكبوت من تأليف محمد ناير، وإخراج أحمد نادر جلال، وبطولة كل من أحمد السقا، منى زكي، ظافر العابدين، أحمد فؤاد سليم، ريم مصطفى،

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يسرا اللوزي، زكي فطين عبدالوهاب، أكرم الشرقاوي، محمود غريب، شيماء سيف، محمد ممدوح، رامز أمير، محمد لطفي.

وتدور أحداث الفيلم حول تاجر مخدرات خطير، يتمكن من تصنيع مواد مخدرة جديدة، ويبيعها، ويقع في العديد من المشاكل والمطاردات من قبل الشرطة، وذلك في إطار أكشن تشويقي.