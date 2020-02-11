فيديو.. انتصار تطرح البرومو الرسمي لـ ريا وسكينة

طرحت الفنانة انتصار، البرومو الرسمي لبرنامجها الجديد، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.
ومن المقرر أن يعرض البرنامج الجديد، والذي يحمل اسم بيت ريا وسكينة، قريبًا على شاشة قناة النهار، وهو من تقديم الفنانتين انتصار، وبدرية طلبة.
يذكر أن الفنانتين انتصار وبدرية طلبة شاركتا مؤخرًا في بطولة مسرحية ريا وسكينة تاني، وهي من تأليف مصطفى سالم، وإخراج حسام الدين صلاح، وبطولة كل من حمدي الوزير، محمد فاروق.
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