ميرنا وليد - بيروت - حضرت نجمة تلفزيون الواقع ​كيم كارداشيان​ وزوجها النجم كانيي ويست حفل فانيتي فير الذي يلي حفل الأوسكار يوم أمس.

ولا تقل المنافسة على الإطلالات في هذا الحدث مستوى عن منافسة الإطلالات في حفل الأوسكار نفسه .

كيم اختارت فستاناً من ألكسندر ماكوين.

وتبادل كيم وكانيي القبلات أمام عدسات الكاميرات.

وتألقت النجمة جيسيكا ألبا بفستان من Atelier Versace، واختارت أيضاً فستان من الدار نفسه زوجة النجم جاستين بيبر العارضة هايلي بيبر .

أما النجمة غابريل يونيون فقد ارتدت فستاناً أبيض من دار غيامباتيستا فالي، من مجموعة Spring 2020 Haute Couture.

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كانت هذه تفاصيل خبر قبلات بين كيم كارداشيان وكانيي ويست..وهكذا أطلت جيسيكا ألبا وغابريل يونيون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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