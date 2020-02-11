خاص الفن- أحمد المنجد مكرما في السعودية

ميرنا وليد - بيروت - أكد المخرج ​أحمد المنجد​ في حديث خاص مع موقع الخليج 365 انه يتواجد حاليا في السعودية للمشاركة في حفل تكريم ضخم يتم هناك، يشارك ويكرم فيه عدد كبير من الشخصيات الفنية بمختلف المجالات.

واكد احمد انه يشارك في هذا الحدث كونه مكرماً هناك وأيضاً إخراجيا حيث يتولى اخراج الحفل.

ومن الاسماء المكرمة ايضا المنتج صادق صباح.

احمد المنجد كان قد تعاون مع الفنان جورج وسوف في أغنية جديدة باللهجة المصرية تحمل اسم "صاحي الليل" .

الأغنية من كلمات ملاك عادل وألحان محمد يحيى، وتم تصويرها على طريقة الفيديو كليب في لبنان.



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