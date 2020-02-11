ميرنا وليد - بيروت - في حفل الـ Vanity Fair الذي أقيم يوم أمس بعد الأوسكار، تتنافس النجمات على أجمل الإطلالات.

ولا تقل المنافسة على الإطلالات مستوى عن منافسة الإطلالات في حفل الأوسكار نفسه .

وقد اخترنا لكم مجموعة من الإطلالات للنجمات من دور أزياء مختلفة: رالف أند روسو: سيارا وكايت بوسوورث وكيلي جينر وأدريانا ليما وسيدني سويني وتايلور هيل. إضغط للمزيد إيف سان لوران:روزي هانتينغتون وايتلي وسيغورني ويفر وأمبر فاليتا ووديمي مور وغال غادوت. Advertisements مايكل كورس :كيكي لايني ولاشانا لينتش. دار جيفنشي : هانتر تشافر وميا غوث وأبيغيل سبنسر.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر في الـ Vanity Fair : هكذا أطلت كيلي جينر وأدريانا ليما وغيرهما من الجميلات بتوقيع أهم دور الأزياء العالمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.