كايت هادسون وناتالي دورمر وويني هارلو بفساتين من فيفيين ويستوود في الـ فانيتي فير

ميرنا وليد - بيروت - مجموعة من النجمات اخترن فساتين من دار فيفيين ويستوود وهن ​كايت هادسون​ و​ناتالي دورمر​ و​ويني هارلو​ن وذلك في حفل فانيتي فير الذي أقيم يوم أمس بعد حفل الأوسكار.

وكان قد أقيم في الساعات الأولى من يوم الإثنين حفل توزيع جوائز الأوسكار بنسخته الـ92، على مسرح دولبي في مدينة لوس أنجلوس.

وقامت أكاديمية العلوم والفنون بالإعلان عن الفائزين ضمن سياق الحفل، وتتعرفوا على لائحة الجوائز كاملةً أدناه.

والفيلم الكوري الجنوبي Parasite أصبح أول فيلم غير ناطق بالإنجليزية يحصد جائزة أفضل فيلم في الأوسكار.

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