كندة علوش تعلّق على مشاركة يسرا في الأوسكار-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - أعربت الممثلة السورية ​كندة علوش​ عن فخرها بمشاركة ​الممثلة المصرية يسرا​ في حفل توزيع جوائز الأوسكار بدورته الـ92 الذي إنعقد يوم الأحد الماضي، إذ نشرت صورة ليسرا خلال مرورها على السجادة الحمراء وعلّقت بالقول:"ليست فقط رائعة... لدينا الأسطورة يسرا تبدو مذهلة على السجادة الحمراء لجوائز الأوسكار... استمري في جعلنا فخورين".

وكانت شاركت يسرا لأول مرة في عضوية لجنة تحكيم حفل توزيع جوائز الأوسكار.

ونذكر أيضاً أن عدداً من الممثلات المصريات أعربوا عن فخرهم بمشاركة يسرا منهم منى زكي وحلا شيحة ونيللي كريم.

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