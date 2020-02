مارتن سكورسيزي يثير الجدل بسبب ما قام به خلال غناء ايمينم في الأوسكار

ميرنا وليد - بيروت - من أكثر اللحظات التي تم الحديث عنها في الأوسكار الذي جرى في الساعات الأولى من يوم الإثنين، هي لحظة رصد المخرج الشهير البالغ من العمر 77 عاماً ​مارتن سكورسيزي​ على وشك النوم خلال فترة نجم الراب ​ايمينيم​ الغنائية.

وانتشرت صور مخرج The Irishman الذي كان مرشحاً لأفضل مخرج، التي تظهره على وشك النوم بشكل مكثف على وسائل التواصل الإجتماعي.

يذكر أمن ايمينيم غنى في حفل توزيع جوائز الأسوكار بدورته الـ92، على مسرح دولبي في هوليوود،

أغنيته الشهيرة Lose Yourself من فيلمه 8Mile .

نجم الراب البالغ من العمر 47 عاماً، الشهير كان قد نال جائزة أفضل أغنية أصلية بأغنيته Lose Yourself في حفل توزيع جوائز الأوسكار عام 2003، وغاب حينها عن الحفل قائلاً أنه كان نائماً كونه لم يتوقع الفوز، ما انه كان يعتبر أن الأوسكار للممثلين.