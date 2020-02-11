أنجين اكيوريك يرتبط بزميلته في "إبنة السفير" - بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - كشفت صحيفة Hurriyet ﻿﻿﻿﻿﻿التركية أن الممثل التركي وبطل مسلسل "إبنة السفير" ﻿﻿​إنجين أكيوريك​﻿﻿ يعيش قصة حب مع ​تولين يازكان​ زميلته في العمل. وقد صدم الخبر المشاهدين ومحبي الدراما التركية اذ ان الممثلة تصغر إنجين بـ 10 سنوات فهي تبلغ من العمر 28 سنة بينما هو بلغ من العمر 38 سنة! وتلعب تولين دور مينكشه زوجة سانجار الثانية.

وبعد ان انتشر الخبر على مواقع التواصل الاجتماعي نشرت تولين فيديو لمشهد يجمعها بإنجين على الرغم انها ليست فعّالة كثيرا على مواقع التواصل الاجتماعي مما جعل الجمهور يظن انها ارادت تأكيد خبر علاقتهما بتلك الطريقة.

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