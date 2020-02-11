بلقيس تتعرّض للإنتقادات بعد تسوقها لطفلها من أميركا.. بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - تعرّضت الفنانة اليمنية ​بلقيس​ للعديد من الإنتقادات، بعد أن إستعرضت عبر أحد مواقع التواصل الإجتماعي مجموعة من المستلزمات الطبية وغير الطبية الخاصة بالأطفال، ولفتت الى أن المنتوجات والإبتكارات في أميركا كثيرة وغريبة وفي غاية الأهمية، ولا يمكن أن تجدها في مكان إقامتها.

وقد إنتقد البعض حديثها، معتبرين أنها تضخّم وتستعرض خلال تسوقها في أميركا وتقلل من شأن الدول العربية التي يتواجد فيها كل الأشياء، ومن مختلف الماركات العالمية وبأسعار مشابهة لتلك التي ذكرتها، في حين دافع عنها العديد من متابعيها على إعتبار أنها تحاول نشر المنفعة والمعلومة للجميع، ولا يوجد في كلامها أي تباهي.

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