وفاة السوبرانو الإيطالية ميريللا فريني

ميرنا وليد - بيروت - توفيت السوبرانو الإيطالية الشهيرة ​ميريللا فريني​، عن عمر يناهر 84 عاماً في منزلها في مدينة مودينا بعد صراع طويل مع المرض.

ميريللا فريني من مواليد مودينا، مدينة التينور لوتشيانو بافاروتي والتقيا وغنّا سوياً على خشبة المسرح خصوصا انهما أخوان بالرضاعة كون والدتيهما اللتين كانتا تعملان في نفس مصنع التبغ كانتا غير قادرتين على إرضاعهما.

في عام 2005 حين كان عمرها 70 عاماً ودّعت فريني عالم الغناء بأوبرا في واشنطن معلنة اعتزالها، واختتمت بذلك مسيرة مهنية عالمية استمرت حوالي نصف قرن تقريباً.