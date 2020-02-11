تراند اليوم : أزمة جديدة .. محمد رمضان ينشر فيديو مع ابنه من داخل طائرته

نشر الفنان محمد رمضان فيديو جديدا له داخل طيارته الخاصة، برفقة ابنه، من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وظهر في الفيديو محمد رمضان وهو يجلس داخل طائرة برفقة ابنه وهو يجري ويلعب داخل الطائرة.

وفتح الطيار أشرف أبو اليسر، النار على الفنان محمد رمضان بعدما تسبب في إيقافه مدى الحياة من ممارسة مهنة الطيران بسبب قيام “رمضان” بنشر فيديو يزعم أنه يقود طائرة خاصة وهو ما يخالف قانون الطيران المدني.

وقال أبو اليسر في فيديو نشره بحسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام: “في سبتمبر 2019، طلب محمد رمضان التقاط صورة تذكارية لابنه في قمرة القيادة ونحن في طائرة خاصة ولا يوجد باب فاصل بين الركاب وطاقم الطيران”.