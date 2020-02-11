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دونالد ترامب يكشف عن موعد زوال فيروس كورونا

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ريهام عسل 0 تبليغ

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كتب امير فتحي في الثلاثاء 11 فبراير 2020 12:54 مساءً - خرج الرئيس الأمريكي ” دونالد ترامب ” بتصريحات له من البيت الأبيض يوم أمس الإثنين تحدث فيه عن موعد زوال فيروس كورونا المستجد .

حيث توقع دونالد ترامب أن زوال هذا الفيروس سوف يكون في شهر إبريل المقبل بسبب درجة الحرارة والارتفاع الذي سيحدث بها .

فقال : ” بحلول شهر إبريل أو خلال شهر إبريل فإن الحرارة عموما تقضي على هذا النوع من الفيروس ” .

كما أشاد ترامب أيضا بالخطوات التي اتخذها المسؤولون الصينيون لاحتواء الأزمة والتغلب على هذا الفيروس قائلا : ” أعتقد أنهم يقومون بعمل جيد .. تحدثت طويلا إلى الرئيس شي جينبينغ وهو واثق جدا ” .

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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