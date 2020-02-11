دونالد ترامب يكشف عن موعد زوال فيروس كورونا

كتب امير فتحي في الثلاثاء 11 فبراير 2020 12:54 مساءً - خرج الرئيس الأمريكي ” دونالد ترامب ” بتصريحات له من البيت الأبيض يوم أمس الإثنين تحدث فيه عن موعد زوال فيروس كورونا المستجد .
حيث توقع دونالد ترامب أن زوال هذا الفيروس سوف يكون في شهر إبريل المقبل بسبب درجة الحرارة والارتفاع الذي سيحدث بها .
فقال : ” بحلول شهر إبريل أو خلال شهر إبريل فإن الحرارة عموما تقضي على هذا النوع من الفيروس ” .
كما أشاد ترامب أيضا بالخطوات التي اتخذها المسؤولون الصينيون لاحتواء الأزمة والتغلب على هذا الفيروس قائلا : ” أعتقد أنهم يقومون بعمل جيد .. تحدثت طويلا إلى الرئيس شي جينبينغ وهو واثق جدا ” .
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