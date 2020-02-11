تعرف على سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء

الثلاثاء 11 فبراير 2020

واصل سعر الدولار في مصر تراجعه أمام الجنيه المصري، اليوم الثلاثاء، في معظم البنوك الحكومية والخاصة، كما انخفض متوسط قيمة العملة الخضراء على شاشة البنك المركزي ليسجل 15.65 جنيه للشراء و15.78 جنيه للبيع، وهو سعر أقل 5 قروش مقارنة بمستويات صباح الأمس.



وتكبد الدولار، أكبر خسارة شهرية أمام الجنيه منذ سبتمبر/أيلول الماضي؛ وفقد نحو 7.2 قرش في شهر ديسمبر/كانون الأول 2019، و1.7 قرش في نوفمبر/تشرين الثاني، و13.2 قرش في أكتوبر/تشرين الأول، و28.5 قرش خلال سبتمبر/أيلول الماضي.

ويشار إلى أن الجنيه المصري يعادل 100 قرش.

وجاء أعلى سعر للدولار في مصر لدى بنك المشرق مسجلا 15.78 جنيه للشراء و15.88 جنيه للبيع.

بينما سجلت العملة الخضراء لدى مصرف أبوظبي الإسلامي 15.74 جنيه للشراء و15.84 جنيه للبيع.

وجاء أقل سعر للدولار لدى البنك التجاري الدولي عند 15.67 جنيه للشراء و15.77 جنيه للبيع.

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وتكرر السعر ذاته في بنوك العربي الأفريقي والمصرف المتحد والتعمير والإسكان ومصر إيران.

وتراجع الدولار لدى البنك الأهلي المصري "أكبر بنك حكومي" بنحو قرشين مقارنة بتعاملات أمس ليسجل 15.69 جنيه للشراء و15.79 جنيه للبيع.

وهو السعر نفسه في بنوك مصر وعودة والأهلي اليوناني.

بينما سجلت العملة الخضراء 15.68 للشراء و15.78 للبيع في بنوك الشركة المصرفية العربية والمصري الخليجي

وسجل سعر اليورو 17.11 جنيه للشراء مقابل 17.23 جنيه للبيع، وسجل الجنيه الإسترليني 20.25 جنيه للشراء و20.40 جنيه للبيع، وفقا لأسعار البنك الأهلي المصري.

وسجل سعر الريال السعودي 4.17 جنيه للشراء و4.21 جنيه للبيع، كما سجّل الدرهم الإماراتي 4.27 جنيه للشراء و4.30 جنيه للبيع، فيما سجل الدينار الكويتي 51.24 جنيه للشراء و51.93 جنيه للبيع، وفقا لشاشة البنك الأهلي المصري.