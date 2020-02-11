- 1/2
- 2/2
متابعة بتجــــــــــرد: اكتسح السعوديون الحضور الجماهيري في عروض المسرحية الكوميدية الغنائية الاستعراضية “حزلقوم” للفنان أحمد مكي، التي اختتمت عرضها الأول ضمن موسم شتاء الرياض، أمس، على مسرح أبوبكر الشدي، بمنطقة البوليفار في الرياض.
وشهدت المسرحية، التي تمثل التجربة المسرحية الأولى لأحمد مكي خلال مشواره الفني، في عروضها، الأربعاء والخميس والجمعة، حضوراً لافتاً من الجمهور المصري في الرياض، مع وجود جماهير من المقيمين العرب في المملكة.
وعلى مدار أكثر من 4 ساعات، استطاع مكي وأبطال العرض من تقديم مسرحية كوميدية من الطراز الرفيع، ذكّرت الجمهور، من الحضور “كامل العدد” بالمسرحيات الكوميدية التي تُعد كلاسيكات للمسرح المصري، بثلاثة فصول وقصة متصلة.
وجذبت “حزلقوم” انتباه الجمهور، وسط مشاركة رائعة من الحضور، وتفاعل كبير مع الإفيهات المصرية مع بعض الإفيهات باللهجة السعودية، والتي قدَّمها الفنانون: أحمد مكي، ومحمد سلام، وسليمان عيد، وبيومي فؤاد، في مباراة كوميدية انتصر فيها الضحك.
واعتبر الفنان أحمد مكى خوض تجربة المسرح للمرة الأولى في مشواره الفني، أمراً أصعب من السينما والتلفزيون، ولكنه سعيد بالتجربة وبلقاء الجمهور السعودي.
وقال مكي: إن شخصية حزلقوم صعبة على المسرح، مبيناً أنه بذل جهداً مضاعفاً هو وفريق العمل، من خلال الاهتمام بالتفاصيل ،حتى يخرج العمل للجمهور بالشكل اللائق.
كانت هذه تفاصيل خبر مسرحية “حزلقوم” ترفع شعار “كامل العدد” في الرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.