مسرحية “حزلقوم” ترفع شعار “كامل العدد” في الرياض

متابعة بتجــــــــــرد: اكتسح السعوديون الحضور الجماهيري في عروض المسرحية الكوميدية الغنائية الاستعراضية “حزلقوم” للفنان أحمد مكي، التي اختتمت عرضها الأول ضمن موسم شتاء الرياض، أمس، على مسرح أبوبكر الشدي، بمنطقة البوليفار في الرياض.

وشهدت المسرحية، التي تمثل التجربة المسرحية الأولى لأحمد مكي خلال مشواره الفني، في عروضها، الأربعاء والخميس والجمعة، حضوراً لافتاً من الجمهور المصري في الرياض، مع وجود جماهير من المقيمين العرب في المملكة.

وعلى مدار أكثر من 4 ساعات، استطاع مكي وأبطال العرض من تقديم مسرحية كوميدية من الطراز الرفيع، ذكّرت الجمهور، من الحضور “كامل العدد” بالمسرحيات الكوميدية التي تُعد كلاسيكات للمسرح المصري، بثلاثة فصول وقصة متصلة.

وجذبت “حزلقوم” انتباه الجمهور، وسط مشاركة رائعة من الحضور، وتفاعل كبير مع الإفيهات المصرية مع بعض الإفيهات باللهجة السعودية، والتي قدَّمها الفنانون: أحمد مكي، ومحمد سلام، وسليمان عيد، وبيومي فؤاد، في مباراة كوميدية انتصر فيها الضحك.

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واعتبر الفنان أحمد مكى خوض تجربة المسرح للمرة الأولى في مشواره الفني، أمراً أصعب من السينما والتلفزيون، ولكنه سعيد بالتجربة وبلقاء الجمهور السعودي.

وقال مكي: إن شخصية حزلقوم صعبة على المسرح، مبيناً أنه بذل جهداً مضاعفاً هو وفريق العمل، من خلال الاهتمام بالتفاصيل ،حتى يخرج العمل للجمهور بالشكل اللائق.