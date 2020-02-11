آمال ماهر تستقبل “الفالنتاين” بـ”ماتسبنيش”

متابعة بتجـــــــــرد: عادت النجمة المصرية آمال ماهر إلى القاهرة قادمة من باريس بعد انتهائها من تصوير أغنيتها الجديدة “ماتسبنيش” تحت إدارة المخرج العالمي نيهات أوداباسي، والمقرر طرحها خلال الأيام المقبلة تزامناً مع عيد الحب.

وتواصل ماهر استعداداتها لحفل “ليلة عيد الحب” الجمعة المقبلة على مسرح ماركي بمنطقة القاهرة الجديدة، بمشاركة الفنان المصري تامر عاشور والنجم العراقي ماجد المهندس.

يذكر أن آخر ألبومات آمال ماهر تم طرحه في يناير 2019 بعنوان “أصل الإحساس” وضم 16 أغنية متنوعة.