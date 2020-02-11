ديانا حداد تعايد العشاق بمناسبة عيد الحب وتهديهم كليب “ما حد يحس بالعاشق”

متابعة بتجـــــــــرد: مع حلول عيد الحب، أهدت النجمة ديانا حداد العشاق في الوطن العربي أغنية جديدة بعنوان “ما حد يحس بالعاشق” بالتعاون مع شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات.

الأغنية من اللون البدوي اللبناني، كلمات حياة اسبر، ألحان فضل سليمان وتوزيع عمر صباغ، صوّرتها ديانا على طريقة الفيديو كليب بالتعاون مع المخرج “شهاب” على مدار يوم عمل كامل في جزيرة النخلة.

سجّلت ديانا حداد الأغنية بين بيروت ودبي، بحضور الملحن فضل سليمان والموزع الموسيقي عمر صباغ منذ فترة وقررت طرحها بالتزامن مع عيد الحب.

فكرة الكليب مميّزة، تطلّ من خلالها “ديانا” على الجمهور بمشاهد تعكس طبيعة حياتها اليومية كفنانة، فتظهر بصورة جميلة في مشاهد داخلية وخارجية برفقة فريق تصوير وإنتاج كبير.

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ومن المتوقع أن تلاقي أغنية “ما حد يحس بالعاشق” من إنتاج شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، النجاح الكبير لما تحمله من أفكار جديدة في الموضوع واللحن والتوزيع الموسيقي وفكرة الكليب.

وقد إهتم باطلالة ديانا حداد في كليب “ما حد يحس بالعاشق” مصممة الأزياء زينة زكي، وعرضت عبر قناة روتانا في موقع “اليوتيوب” الى جانب جميع الإذاعات العربية.