الهندي تايجر شروف يواجه "داعش" في "باغي 3"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال الممثل الهندي تايجر شروف إن الجزء الثالث من فيلمه "باغي" الذي سيطرح بدور العرض في مارس/آذار المقبل سيكون مختلفا بشكل كبير عن الجزأين السابقين، مشيرا إلى أن القصة تتناول محاربة تنظيم داعش الإرهابي في سوريا.

وأضاف شروف: "أعتقد أن نجاح الفيلم ظهر بالفعل من خلال النجاح الذي حققه الإعلان الترويجي في خلال 24 ساعة فقط، حيث تخطى 15 مليون مشاهدة وبعد 3 أيام وصلنا إلى 50 مليونا، لذلك أرى الحماس على الجماهير سواء الهندية أو حتى العالمية مؤشرا لنجاح غير مسبوق لسلسلة باغي من خلال هذا الجزء".

وعن تعاونه مع النجم ريتيش ديشمخ علق شروف: "لقد كان التعاون أكثر من رائع؛ فريتيش نجم خاص يجيد إثارة مشاعر الجماهير بدور البطل المظلوم، وأنا مثلت عنصر القوة له؛ لذلك شكلنا ثنائيا أكثر من رائع".





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يذكر أن فيلم "باغي 3" سيتم عرضه يوم 6 مارس/آذار المقبل، ويشارك تايجر شروف بطولته كل من ريتيش ديشمخ وشرادها كابور، وتدور أحداثه حول شقيقين سافر أحدهما إلى سوريا وتعرض للأسر من قِبَل تنظيم داعش الإرهابي؛ ما جعل شقيقه رانفيير يلحق به إلي سوريا لإنقاذه ومن هنا يبدأ صراعه ضد الإرهاب.

والفيلم من إنتاج ساجد ناديادوالا وإخراج أحمد خان وتكلف إنتاجه 8 ملايين دولار أمريكي، وتم تصوير مشاهد سوريا ما بين الهند وصربيا.



