مايا دياب تتعرض لمقلب في استديو "غداً أجمل"









اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: وقعت الفنانة مايا دياب ضحية مقلب في استديو برنامج "غداً أجمل" الذي تقدمه الاعلامية مهيرة عبد العزيز. حيث سُمِعَ دوي انفجار مع انطلاق صوت الانذار المثير للرعب. وفيما ظهرت علامات القلق على ملامحها للحظات، عادت وتنبهت إلى المقلب سريعاً وضحكت.

هذا وردت خلال الحوار على عدد من الأسئلة رافضة وصفها بأنها تعاني من إدمان عمليات التجميل.