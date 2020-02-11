بيلي إيليش تُبكي الحضور في حفل الأوسكار

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""الخليج 365"" من بيروت: أبكت المغنية الشهيرة بيلي إيليش عرضاً مؤثراً خلال حفل توزيع جوائز الدورة الـ92 من الأوسكار. حيث أمتعت الحضور بأغنية فرقة The Beatles "Yesterday" على أنغام البيانو الذي كان يعزف عليه شقيقها فينياس أوكونيل. وأهدتها لروح كل الذين توفوا من مشاهير هوليوود خلال السنة الماضية وبينهم لاعب كرة السلة الشهير كوبي براينت ونجم القرن كيرك دوغلاس.

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