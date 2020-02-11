شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة الدراما تنظم مؤتمر باتحاد كتاب مصر باسم المخرج الراحل محسن حلمي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنظم شعبة الدراما بالنقابة العامة لاتحاد كتاب مصر مؤتمرا بمقر الاتحاد يوم 15 فبراير تحت رعاية الأستاذ الدكتور علاء عبدالهادي رئيس النقابة والمخرج الشاعر سامح العلي رئيس شعبة الدراما والدكتور كمال عيد رئيس المؤتمر وستكون الدورة الحالية باسم المخرج المسرحي الراحل محسن حلمي .

المؤتمر سيبدأ من الساعة الخامسة للساعة السابعة ويشمل برنامجه ليلة غنائية موسيقية وفريق حكواتي " أهل الهوي " وسيكرم في ختامه عدد من رموز الدراما .يذكر أن شعبة السيناريو بالنقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، برئاسة الشاعرالدكتور علاء عبد الهادى كانت قد نظمت مؤتمرها السنوى الثالث بعنوان "دراما الصورة والكلمة فى مواجهة الإرهاب" وشارك فى المؤتمر نخبة من كبار كتاب السيناريو والمخرجين والنجوم ورجال الأمن منهم الدكتورة آمنة نصير، الكاتب أيمن سلامة، والفنان عزت العلايلى والفنان أشرف زكى والفنانة فردوس عبد الحميد والمخرج محمد فاضل والكاتب بشير الديك، والكاتب أبو العلا السلامونى واللواء فؤاد علام.

Advertisements

وكانت النقابة قد نظمت أيضا دورة مجانية في كتابة السيناريو شملت كتابة أفلام وثائقية وقصص الأفلام الدرامية، والمعالجة الفنية للروايات والقصص الأدبية قبل تحويلها إلى فيلم، وتحويل القصة إلى معالجة.

وتضمنت الورشة معرفة ما هى الفكرة، وما هي مصادرها، وهل أي فكرة صالحة لكي تنتقل إلى الشاشة، معرفة خطوات تحويل الفكرة إلى سيناريو، وكيف تصاغ الفكرة في 3 سطور فقط؟ وأيضا تطرقت الي شكل السيناريو وتكنيك الكتابة