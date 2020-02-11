5 قامات مسرحية عالمية وعربية تقود ورش "شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يطلق مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابى فى دورته الخامسة برئاسة المخرج مازن الغرباوى باب المشاركة فى الورش المسرحية للشباب من جميع محافظات مصر ويدير هذه الورش 5 خبراء فى فنون المسرح المختلفة 3 خبرات مسرحية عالمية و2 عرب .

فتقدم الفنانة تيلدا كيندسن ورشة في الرقص المعاصر ويقدم السينوغرافي العالمي جان جي ليكوت ورشة السينوغرافيا أما ورشة المسرح الغنائي فيشرف عليها ستاس نامين ويقدم الدكتور فيصل القحطاني ورشة حرفية الكتابة المسرحية بينما يقدم الدكتور الفنان علاء قوقة ورشة حرفية الممثل .

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي ينعقد في الفترة من 1 -7 إبريل 2020 ويهدي جائزة التأليف في دورته المقبلة لروح الأستاذ الدكتور والكاتب الراحل أحمد سخسوخ الذي أعطي للمسرح المصري والعربي الكثير من الكتابات المسرحية والنقدية .

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وتم اختيار 80 عرضا مسرحيا في التصفية النهائية لاختيار المسرحيات التي ستشارك في الدورة الخامسة من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة الفنان مازن الغرباوي فقد تقدم حوالي 350 عرضا تم تصفيتها من قبل لجنة المشاهدة إلي 80 عرضا متقدمة من دول أجنبية وعربية وعروض مصرية وصلت لـ 36 عرضا لتشارك القائمة المختارة من تلك العروض في ثلاث مسابقات بالدورة الخامسة من عمر المهرجان الذي سينطلق يوم 1 ابريل ويستمر حتي 7 من نفس الشهر بمدينة السلام " شرم الشيخ " بمحافظة جنوب سيناء .

وتواصل حاليا لجنة المشاهدة بالمهرجان أعمالها لتختار القائمة النهائية والتي تتكون من المخرجة كريمة بديروالفنان طارق صبري والمخرج سامح مجاهد والدكتور ياسرعلام والسينوغرافي محمود صبري ومن العروض المختارة في التصفية الحالية في مسابقة العروض الكبري من مصر عروض ( انتظار ) و( اغنية الموت ) و( القطة العميا ) و ( نزهة في ارض المعركة ) و(حذاء مثقوب تحت المطر ) .

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي تنطلق دورته الخامسة بمدينة شرم الشيخ مدينة السلام في الفترة من ١ الي ٧ أبريل عام 2020 وتترأسه شرفيا الفنانة القديرة سميحة أيوب ورئيس اللجنة العليا للمهرجان الفنان الكبير والنجم محمد صبحي ويديره الدكتورة انجي البستاوي ويديره تنفيذيا الفنان طارق صبري ويقام المهرجان تحت رعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، واللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة برئاسة المهندس احمد يوسف والهيئة الدولية للمسرح ITI UNESCO.