إيرادات محبطة لـ”طيور جارحة” في عرضه الأول بأمريكا

متابعة بتجـــــــــرد: حقق الفيلم الجديد “طيور جارحة: والتحرر الرائع لهارلي كوين” أو Birds of Prey، إيرادات أقل بكثير مما كان متوقعاً في أول أيام عرضه بالولايات المتحدة، حيث حصد الفيلم 33.25 مليون دولار فقط في 4236 دار عرض.

والفيلم الجديد هو الجزء الثاني لفيلم “الفرقة الانتحارية” الذي صدر عام 2016، وتعود فيه الممثلة مارجوت روبي إلى شخصية هارلي كوين.

وتمثل هذه البداية المحبطة للفيلم مفاجأة بشكل ما، إذ كانت تقييماته أقوى من “سويسايد سكواد” الذي جمع في أول يوم لعرضه 133 مليون دولار.

ولكن “بيردز أوف براي”، الذي بلغت كلفة إنتاجه 80 مليون دولار قبل حساب مصاريف التسويق العالمي ورسوم التوزيع، قد يعود ليحقق النجاح في الأسابيع المقبلة، إذ إنه لا يواجه منافسة مباشرة تُذكر.

وحقق الفيلم إيرادات في أول يوم لعرضه في الخارج، بلغت 48 مليون دولار في 78 سوقاً دولية، لكن المخاوف من فيروس كورونا في منطقة جنوب شرق آسيا، تؤثر على ذهاب الناس لمشاهدة الأفلام.

ولأنه الفيلم الوحيد الجديد في عطلة نهاية هذا الأسبوع، تصدَّر Birds of Prey بسهولة إيرادات شباك التذاكر في الولايات المتحدة، ليتراجع فيلم “أشقياء إلى الأبد” إلى المركز الثاني بإيرادات بلغت 12 مليون دولار.

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وحقق الفيلم، وهو جزء ثالث من سلسلة أفلام، بطولة ويل سميث ومارتن لورنس، إيرادات رائعة إلى الآن بلغت 166 مليون دولار.

واحتل فيلم “1917”، وهو من إنتاج شركة يونيفرسال، المركز الثالث بإيرادات بلغت 9 ملايين دولار، وبلغ إجمالي إيرادات فيلم المخرج سام منديز 132 مليون دولار.

واحتلت شركة يونيفرسال المركز الرابع أيضاً بفيلم “دوليتل” الذي جمع 6.6 مليون دولار في رابع عطلة نهاية الأسبوع منذ صدوره، ليحقق إيرادات إجمالية بلغت 63 مليون دولار.

وجاء في المركز الخامس فيلم “جومانجي: المستوى التالي” بإيرادات بلغت 5 ملايين دولار، وجمع الفيلم 298 مليون دولار منذ عرضه الأول في ديسمبر الماضي حتى الآن.