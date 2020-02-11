متابعة بتجــــــــــرد: بعد النجاح الكبير الذي حققته النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب من خلال أغنية “يا بتفكر يا بتحس” تتر مسلسل “خمسة ونص”، تعود هذا العام لغناء تتر مسلسل “عشرين عشرين” بطولة النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم والنجم السوري قصي خولي.
شيرين ستغني باللهجة اللبنانية للمرة الثانية على التوالي بعد أن كسرت الأرقام القياسية من خلال أغنية “يا بتفكر يا بتحس” التي حققت أكثر من 80 مليون مشاهدة عبر مواقع التواصل الإجتماعي.
مسلسل “عشرين عشرين” ينتمي إلى نوعية المسلسلات البوليسية المليئة بالغموض والإثارة حيث تجسد نادين خلال أحداثه شخصية محققة بوليسية، وهو من تأليف بلال شحادات ونادين جابر وإخراج فيليب أسمر وإنتاج شركة “الصباح” لصاحبها المنتج صادق الصباح.
كانت هذه تفاصيل خبر مفاجأة 2020.. شيرين عبد الوهاب تُغني مجدداً لـ نادين نجيم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.