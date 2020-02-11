مفاجأة 2020.. شيرين عبد الوهاب تُغني مجدداً لـ نادين نجيم

متابعة بتجــــــــــرد: بعد النجاح الكبير الذي حققته النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب من خلال أغنية “يا بتفكر يا بتحس” تتر مسلسل “خمسة ونص”، تعود هذا العام لغناء تتر مسلسل “عشرين عشرين” بطولة النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم والنجم السوري قصي خولي.

شيرين ستغني باللهجة اللبنانية للمرة الثانية على التوالي بعد أن كسرت الأرقام القياسية من خلال أغنية “يا بتفكر يا بتحس” التي حققت أكثر من 80 مليون مشاهدة عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

مسلسل “عشرين عشرين” ينتمي إلى نوعية المسلسلات البوليسية المليئة بالغموض والإثارة حيث تجسد نادين خلال أحداثه شخصية محققة بوليسية، وهو من تأليف بلال شحادات ونادين جابر وإخراج فيليب أسمر وإنتاج شركة “الصباح” لصاحبها المنتج صادق الصباح.