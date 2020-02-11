عرض “الذيب في القليب” لـ ناصر القصبي في عيد الأضحى

متابعة بتجـــــــــرد: تقرر عرض المسرحية الاجتماعية الكوميدية “الذيب في القليب” للنجم السعودي ناصر القصبي تلفزيونياً على شاشة mbc خلال عيد الأضحى المبارك.

وصوّر المخرج سعيد حامد العرض المسرحي الذي تنتجه mbc، خلال عرضه على مسرح جامعة “الأميرة نورة” في مدينة الرياض ضمن موسم الرياض، وسط حضور كبير من الجمهور السعودي والعربي، في ليلة كان شعارها “كامل العدد”.

واستعان حامد بطاقم تصوير وإخراج احترافي متخصص في نقل الأعمال المسرحية من خشبة المسرح إلى شاشة التلفزيون، فيما استكمل العمليات الفنية والإنتاجية في القاهرة.

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وقدمت مسرحية “الذيب في القليب”، 38 عرضاً ضمن فعاليات موسم شتاء الرياض في الفترة من 2 إلى 18 يناير الماضي، ومن المقرر عرضها خلال موسم جدة في عيد الفطر المقبل.

ويتناول العرض المسرحي التحولات التي يشهدها المجتمع السعودي من خلال قصة خفيفة في قالب كوميدي عن أسرة سعودية بسيطة وما تتعرض له من أحداث ومخاطر اجتماعية.