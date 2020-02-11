الشرطة توقف تصوير فيديو كليب لـ”بوسي رايوت”

متابعة بتجـــــــــرد: قالت عضوة بارزة في فرقة بوسي رايوت الغنائية النسائية، اليوم الاثنين، إن الشرطة الروسية اقتحمت موقع تصوير مقاطع فيديو موسيقية جديدة للفرقة المناهضة للحكومة في سانت بطرسبرغ أمس الأحد، وأجبرتها على التوقف عن التصوير.

وقالت العضوة ناديجدا تولوكونيكوفا في بيان على تويتر إن الشرطة اتهمت الفرقة بتصوير “فيديو غير قانوني يروج للمثلية”.

ويعتبر الترويج العلني للمثلية جريمة في روسيا بموجب قانون صادق عليه الرئيس فلاديمير بوتين. وتشتهر فرقة بوسي رايوت لموسيقى البانك بمواقفها ضد بوتين وحكومته.

وقالت تولوكونيكوفا، التي قضت سابقاً أكثر من عام في السجن بتهمة الإساءة للمعتقدات الدينية الروسية، اليوم الاثنين ،إن الفرقة سوف تعيد محاولة تصوير الفيديو الخاص بأغنية “راج”.

وقضت تولوكونيكوفا تلك الفترة في السجن عقب احتجاج أطلقته الفرقة عام 2012 داخل كاتدرائية في موسكو، حيث رددت الفرقة أغنية دعت خلالها السيدة العذراء إلى نفي بوتين.