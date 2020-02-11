خالد سليم يستقبل عيد الحب بـ”اللي فات مات”

متابعة بتجـــــــــرد: يستقبل الفنان المصري خالد سليم، عيد الحب بطرح فيديو كليب أغنيته الجديدة “اللي فات مات”، التي انتهى من تصويرها مؤخراً في بيروت.
الأغنية من كلمات عزيز الشافعي وألحانه، يعود بها خالد سليم إلى الساحة الغنائية بعد أن انشغل في الفترة الماضية بأعماله التمثيلية.
وتعتبر “اللي فات مات” أولى أغنيات سليم في 2020، وهي واحدة من مجموعة أغنيات ينوي “سليم” طرحها على مدار العام، حيث يُحضِّر لأغنية أخرى بعنوان “عشمني” من كلمات هشام صادق، وألحان مدين، ومن المقرر أن يصورها فيديو كليب أيضاً، خلال الفترة المقبلة.
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