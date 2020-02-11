عمر العبداللات يضرب موعداً مع الجمهور في لندن

متابعة بتجـــــــــرد: يغادر الفنان عمر العبداللات إلى العاصمة البريطانية لندن لإحياء حفل جماهري كبير في قاعة “البايرن هول” برفقة فرقته الموسيقية، وذلك يوم 15 شباط/فبراير الجاري.

ويحيي العبداللات الحفل بهدف دعم مهرجان فلسطين في لندن، وتحقيق الأهداف الإنسانية المرسومة لريع المهرجان. ومن المتوقع أن يحضر السهرة عدد كبير من الجاليات العربية المقيمة في لندن وبعض الدول الأوروبية المجاورة.

وكان عمر العبداللات قد أحيا مجموعة من الحفلات الغنائية الناجحة في عدد من الدول العربية آخرها ضمن فعاليات مهرجان المجاز في الشارقة، ويستقبل حالياً موسماً فنياً حافلاً حيث يستعد للمشاركة في سلسلة من الحفلات الفنية في الوطن العربي وأوروبا، كما سيتوجه إلى الولايات المتحدة الأمريكية نهاية الشهر القادم لإحياء حفلين ضخمين في لوس انجلوس .