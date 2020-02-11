لمحبي حلا الترك… إقرأوا هذا الخبر

Feb 11, 2020
بعد فترة غياب عن طرح الأعمال الغنائية، تستعد الفنانة الشابة حلا الترك لاصدار أغنية جديدة قريباً.
وكشفت شركة بلاتينوم ريكوردز عن ان “الترك” وضعت صوتها على عمل غنائي مع المنتج ميثم علاء الدين على ان يصدر قريباً.
وكانت حلا الترك قد غابت عن اصدار الأعمال حيث أن آخر عمل لها كان في صيف 2018، أطلقت حينها اغنية خليجية “ممنوع اللمس” التي تخطت حاجز الـ 100 ملايين مشاهدة على قناة شركة الانتاج “بلاتينوم ريكوردز” الرسمية عبر موقع يوتيوب.
نشير ان حلا دائماً ما تحقق ارقاماً عالية بأعمالها فقد سبق وحصدت أغنيتها “هابي هابي” التي اطلقتها عام 2013 اكثر من 432 ملايين مشاهدة. كذلك حققت أغنيتها “بنيّتي الحبّوبة” رقماً قياسياً بتخطي الاغنية اكثر من 408 ملايين مشاهدة عند طرحها عام 2011.
نذكر أن “الترك” كانت قد صورت حلقة في مدينة جدة بالسعودية من برنامج “كاربول كاريوكي” Carpool Karaoke الذي يقدمه الإعلامي السعودي هشام الهويش.
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