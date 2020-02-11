توم هانكس يمارس تمارين "بوش أب" على سجادة أوسكار الحمراء.. بعمر 63!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - على الرغم من بلوغ الممثل الأمريكي العالمي "توم هانكس" سن الـ63، إلا أنه ما زال يتمتع بصحة جيدة ولياقة بدنية عالية، أثبتها أثناء مشاركته في حفل توزيع جوائز الأوسكار ليلة الأحد الماضية.

فبينما تواجد الممثل على السجادة الحمراء أثناء إقامة النسخة الـ 92 من حفل جوائز الأكاديمية، تحدى ضابطا في الجيش الأمريكي بتمارين البوش أب وسط هتاف الضباط، بينما كان يرتدي بدلة تاكسيدو أنيقة.

انتشر فيديو توم هانكس في أوساط السوشال ميديا كالنار في الهشيم، وحازت عفويته على إعجاب الجمهور الذي أثنى على أنه من عمالقة هوليوود، بما يتمتع به من أخلاق الممثل المتواضع والمرح.

ومن الجدير ذكره أن علاقة خاصة تجمع الممثل توم هانكس والجيش الأمريكي، وذلك بعدما تم تنصيبه كعضو فخري في قاعة مشاهير الجيش الأمريكي، عقب تقديمه دور الكابتن في فيلم Saving Private Ryan عام 1999، وحاز حينها على 5 جوائز أوسكار.

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أما عن مشاركته في حفل أوسكار عام 2020، فهي عن ترشيحه لجائزة "أفضل ممثل داعم" عن دوره في فيلم "A Beautiful Day in the Neighborhood" أي "يوم جميل في الحي".

أطلق الفيلم في شهر نوفمبر من العام الماضي، وتدور أحداثه عن الصحفي الاستقصائي "لويد فوغل" الذي يذهب في مهمة للتعريف عن فريد روجرز، المعروف باسم السيد روجرز.

وإلى جانب حفل الأوسكار، كُرم توم هانكس في حفل توزيع جوائز الغولدن غلوب بنسخته الـ 77، حيث حصل على جائزة Cecil B. DeMille، وذلك عن مبادراته المميزة في عالم الترفيه، بحسب رابطة الصحافة الأجنبية في هوليوود.

وعلى صعيد مختلف، أعلن توم هانكس أثناء سهرة توزيع جوائز الأوسكار بأن الأكاديمية تعزم على افتتاح "متحف الأوسكار" في شهر ديسمبر المقبل، بتكلفة تصل إلى 388 مليون دولار، حيث قال الممثل عندما أعلن عن الخبر: "سيكون الأمر ضخما، سنراكم هناك".

ومع ضخامة المشروع الجديد، تتعرض الأكاديمية لضغط كبير في الكيفية التي ستعرض بها أهم أعضائها الذين تورّطوا بالعديد من الفضائح والقضايا الجنسية، أمثال كيفين سبسيس، وهارفي واينستين، ورومان بولانسكي.